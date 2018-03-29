Narkotik Eğitim Tırı Çerkezköy'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce "Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi" kapsamında, vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim Tırı, Çerkezköy ilçesine geldi.

Çerkezköy Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce vatandaşları narkotik suçlar ve madde ile mücadele konusunda bilgilendirme amacıyla oluşturulan Narkotik Eğitim Tırı ile Çerkezköy ilçesinde çalışma yapıldı.

Öğrencilerin ve vatandaşların ziyaret ettiği tırda, eğitmenler tarafından, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesine gelen "Narkotik Eğitim Tır"ına Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selamı Abban, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, İlçe Sağlık Müdürü Olcay Palak, okul müdürleri ve öğrenciler konuk oldu.

Kaymakam Atilla Selami Abban, "Uyuşturucu ile mücadelede topyekun çalışma ve mücadele şart. Bunun içinde herkes çaba sarf etmelidir. Çocuklar ilk önce aile içinde daha sonra okulda ve okuldaki rehber öğretmenleri tarafından eğitilmelidir." dedi.