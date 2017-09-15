Narko-sokak" Uygulaması - Düzce

- Uygulamada araçların durdurulması ve sürücülere kimlik kontrolü yapılması, bagajların aranması

-Köpek "Gölge"nin araçlarda arama yapması



Düzce



Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kalabalık ve işlek caddelerde belirlenen kontrol noktalarında araçları durdurarak arama yaptı.



Ekiplere, özel eğitimli narkotik köpeği "Gölge" de destek verdi. Çay Mahallesi girişi ve Yığılca Işıklı Kavşakta devam eden uygulamanın gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.