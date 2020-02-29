Narenciye hırsızı yakalandı
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Narenciye hırsızı yakalandı

ADANA'da, narenciye bahçelerinden portakal çalıp sebze halinde satan Nurettin A. (40) yakalandı.

29.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:47
Narenciye hırsızı yakalandı

ADANA'da, narenciye bahçelerinden portakal çalıp sebze halinde satan Nurettin A. (40) yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesi 'nde meydana geldi. Emine K. sabah narenciye bahçesine geldiğinde yaklaşık 2,5 ton portakalının dalından sökülerek çalındığını fark ederek polisi aradı. Gelen ekipler, bölgedeki güvenlik ve Plaka Takip Sistemi (PTS) görüntülerini izledi. Portakal yüklü kamyonun plakasını tespit eden ekipler şüphelinin Nurettin A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Nurettin A., sorgusunda portakalları halde sattığını söyledi.Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Nurettin A. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.


Kaynak: DHA

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