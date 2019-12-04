Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı
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Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı

Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yüzlerce kişi ile yeniden canlandırılıyor.

04.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:58
Napolyon'un en büyük savaş zaferlerinden biri Çekya'da yeniden canlandırıldı

Görüntüler Çekya'daki Tvarozna kasabasından. Burada Fransız İmparatoru Napolyon Boneparte'nin Austerlitz Savaşı yeniden canlandırılıyor.


Cumartesi günü gerçekleşen canlandırmada üniformalı yüzlerce insan dönemin top ve tüfeklerini ateşleyerek modern Avrupa tarihindeki en önemli savaşlardan birini izleyenlere yeniden yaşattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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