Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi 50 yaşındaki ünlü manken Naomi Campbell çıplak poz vererek metroda moda çekimi gerçekleştirdi.

Dünyadaki koronavirüs salgını hijyenle ilgili tüm kuralları yeni baştan yazarken, hayatın devam etme çabası için ünlü kişiler de işlerine devam ediyor.

TİTİZLİK HASTASI NAOMI

50 yaşındaki Naomi Campbell, Valentino'nun İlkbahar/Yaz 2020 kampanyası için metroda çıplak poz verdi. Titizlik hastalığıyla bilinen ünlü modelin, pozları nasıl verdiği merak konusu oldu.