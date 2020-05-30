Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
50 yaşındaki ünlü manken Naomi Campbell çıplak poz vererek metroda moda çekimi gerçekleştirdi.
30.05.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:16
Dünyadaki koronavirüs salgını hijyenle ilgili tüm kuralları yeni baştan yazarken, hayatın devam etme çabası için ünlü kişiler de işlerine devam ediyor.
TİTİZLİK HASTASI NAOMI
50 yaşındaki Naomi Campbell, Valentino'nun İlkbahar/Yaz 2020 kampanyası için metroda çıplak poz verdi. Titizlik hastalığıyla bilinen ünlü modelin, pozları nasıl verdiği merak konusu oldu.