NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi
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NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi

Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu - Haberler | Güncel

Afgan güvenlik güçleri, Taliban'nın Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarına düzenlediği saldırılar sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Nangarhar vilayetindeki Torkham sınır noktasında devriye gezdi.

Afgan güvenlik güçleri, Taliban'nın Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarına düzenlediği saldırılar sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Nangarhar vilayetindeki Torkham sınır noktasında devriye gezdi.

NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi
NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi
NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi
NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu

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