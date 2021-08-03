NANGARHAR - Afganistan güçleri Torkham sınır noktasında devriye gezdi
Afgan güvenlik güçleri, Taliban'nın Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarına düzenlediği saldırılar sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Nangarhar vilayetindeki Torkham sınır noktasında devriye gezdi.
Afgan güvenlik güçleri, Taliban'nın Pakistan sınırındaki Spin Boldak sınır kapılarına düzenlediği saldırılar sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Nangarhar vilayetindeki Torkham sınır noktasında devriye gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semih Uğurlu