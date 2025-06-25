Namuslu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Namuslu filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Namuslu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Namuslu filmini izleyecek olanların merak ettiği Namuslu konusu nedir, Namuslu oyuncuları kimler ve Namuslu özeti gibi konuları inceliyoruz.

NAMUSLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ali Rıza (Şener Şen), kendi halinde dürüst, namuslu bir mutemettir. Bu özellikleriyle çevresinde hor görülür, kendisine saygı gösterilmez. Bir ay başı çalıştığı dairenin maaşlarını almaya gider. Güvenlik görevlisi daha önce istifa ettiği için yalnızdır. Çıkışta parayı iki soyguncuya kaptırır. Şüpheler Ali Rıza üzerinde yoğunlaşır. O ne kadar reddetse de herkes paranın onda olduğunu sanır ve ortak olmaya çalışır. Böylece Ali Rıza nın itibarı birden artar. Sonunda Ali Rıza hırsız damgası yiyerek itibar görmeye tahammül edemez hâle gelir ve çevresinden intikam almaya karar verir.

NAMUSLU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Şener Şen; Adile Naşit; Ayşen Gruda; Erdal Özyağcılar; Ergün Uçucu; Zihni Küçümen



NAMUSLU FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Namuslu filmi İstanbul'un Fatih ilçesinde çekildi. Filmin çekimlerinin büyük bölümü Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde yapılmıştır. Filmde Şener Şen'in evi olarak görülen yer Karagümrük semtindedir.