Namrun Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

02.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:48

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bulunan Namrun Kalesi'nde geçen yıl başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi.

Adana Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gözetiminde Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'ndeki tarihi kalenin bakım ve onarımı amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım, yaptığı açıklamada kalede yapılan restorasyon çalışmalarının yanı sıra, yürüme yolları ve merdivenlerin yapıldığını belirtti.

Kalenin şimdilik ziyarete kapalı olduğunu ifade eden Yıldırım, açılışın önümüzdeki süreçte yapılacağını kaydetti.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı da yapılan çalışmanın kalenin korunması açısından önemli olduğunu aktardı.

Kalenin, ilçe ve bölge turizmine son derece önemli katkılar sağlayacağını belirten Tepebağlı, ayrıca kalenin etrafında sosyal tesis yapılması için valiliğe başvuru yapıldığını da kaydetti.

Kaynak: AA