TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde ata sporu okçuluk, ders oluyor

Namık Kemal Üniversitesi'nde ata sporu okçuluk, ders oluyor

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde (NKÜ) Ata sporu okçuluğun daha da yaygınlaştırılması için Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okçuluk sporu dersleri verilecek. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, 2021- 2022 eğitim- öğretim döneminden itibaren, inşallah klasik okçuluk ve modern okçuluk derslerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda seçmeli ders olarak öğretmeye başlayacağız dedi.

Namık Kemal Üniversitesi, Ata sporlarına destek vermek için Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye giren pehlivanları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na öğrenci olarak almasının ardından okçuluk sporu dersleri vermeye başlayacak. NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 2021-2022 eğitim- öğretim döneminden itibaren, klasik okçuluk ve modern okçuluk derslerini ders olarak öğretmeye başlayacaklarını bildirdi. Yüksekokula öğrencilerin özel yetenek sınavı ile alındığını kaydeden Prof. Dr. Şahin, şöyle dedi

Bizde bu kontenjan, genel kontenjan, milli sporcu kontenjanı, sporcu özgeçmişi kontenjanı, engelli sporcular kontenjanı ve yabancı uyruklu öğrencilerin toplumu ile oluyor. Bunlara ilave olarak da bu yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girmiş pehlivanlarımızı da öğrenci olarak her bölüme 3'er öğrenci olarak almaya başlayacağız. Yönetim olarak ve birim yöneticileri arkadaşlarımız spor severler burada Sayın Meclis Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop hocamızın da katkılarıyla yakın bir geçmişte Tekirdağ Kültür, Sanat, Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduk. Bu bağlamda Tekirdağ'ın kültürünü, sanatını, tarihini, sporunu öne çıkarmayı amaçlıyoruz bu merkezde. Bu bağlamda, 1934- 1942 yıllarında, Kırkpınar'da başpehlivan olmuş, Cihan Pehlivanı lakaplı, üst üste 9 defa toplamda 13 defa başpehlivan olmuş Hüseyin Alkan, yani diğer ismi ile 'Tekirdağlı Hüseyin' pehlivan çok şükür ki Tekirdağlı, bize namzet olmuş, bizimle alınan bir başpehlivanımız. Dolayısıyla hem Hüseyin Pehlivan'ı anmak hem kültürümüzü öne çıkarmak hem Ata sporumuzu gençlerimize ve bizlere daha iyi anlatabilmek amaçlı böyle bir çalışmaya gittik. Dolayısıyla inşallah 2021- 2022 eğitim öğretim yılından itibaren, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki bu genel kontenjanlarımıza Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girmiş pehlivanlarımız da inşallah burada öğrenci olarak alacağız ve arkadaşlarımızla birlikte burada çalışma fırsatı bulacağız.

'OKÇULUK SPORU DERSLERİ AÇIYORUZ'

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, sadece yağlı güreşlerle değil, okçuluk sporu dersi de vereceklerini söyledi. Şahin, Bir diğer ata sporumuz okçuluk, bununla alakalı da çalışmalarımız mevcut. Yine 2021- 2022 eğitim- öğretim döneminden itibaren, inşallah klasik okçuluk ve modern okçuluk derslerini Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda seçmeli ders olarak öğretmeye başlayacağız. ve bunları öğrenci kardeşimize vermeye başlayacağız. Öğrenci toplumumuzu zaten kurmuştuk. Dolayısıyla bir diğer Ata sporumuz ile ilgili de burada faaliyetler yapmaya başlayacağız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak şehrimizin ve bölgemizin yanındayız. Burada hem öğrencilerimizin hem halkımızın ve bölgemizin hem de şehrimizdeki amatör spor kulüplerinin tesislerimizi kullanmasında, alanlarımızı kullanılmasında izin veriyoruz. İki yıldır yönetimdeyiz. Bu bağlamda her zaman şehrimizin ve bölgemizin yanındayız. Bununla ilgili de çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah şehrimiz ve bölgemiz ile alakalı daha iyi çalışmalarda yine birlikte oluruz diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı