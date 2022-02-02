NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ - Haberler
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NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'da öğle ezanın vaktine 25 dakika kala üzerine yıldırım düşen camide hasar meydana geldi.

MUĞLA'da öğle ezanın vaktine 25 dakika kala üzerine yıldırım düşen camide hasar meydana geldi. Yıldırımın düştüğü sırada cami içinde ve bahçesinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, dün, öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Cami'ne bugün saat 13.00 sıralarında öğle ezanına 25 dakika kala yıldırım düştü. Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasara meydana gelirken, kapı ve pencere camları kırıldı. Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi oluşurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

NAMAZ VAKTİNE 25 DAKİKA KALA CAMİYE YILDIRIM DÜŞTÜ

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cami, Güncel, Haber

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