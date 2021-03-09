Namaz saatini bekleyen genci bıçaklayıp öldüren saldırgan: Kafamın içinde sesler vardı, bana büyü yapıldı

Kocaeli'nde eylül ayında bir dernek lokalinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, namaz saatini bekleyen bir genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan zanlı duruşmada, "Çok uykusuzdum. Kafamın içinde sesler vardı. Bana büyü yapıldı" diyerek kendini savundu.

19 Eylül 2020 tarihinde, İzmit Bekirdere'de bulunan bir derneğin lokalinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, arkadaşıyla birlikte çay içerek namaz saatini bekleyen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir Onay tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Onay ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Onay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAPTIĞIMA ÇOK PİŞMANIM

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan açılan davada Kadir Onay'ın Kocaeli yargılanmasına devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu davaya sanık Kadir Onay ise SEGBİS ile bağlandı. Davada mahkeme heyetinin "Neden yaptın?" sorusunu cevaplayan Kadir Onay, "Kulağımın ve başımın içinde sesler vardı. Bana büyü yapıldı. Volkan sürekli beni kızdırırdı. 'Neden çalışmıyorsunuz' deyip küfürler ederdi. Ama olay günü öyle bir hakarette bulunmadı. Ben 5-6 gündür uykusuz kaldım ve sinirliydim. O yüzden onu öldürdüm. Yaptığımdan çok pişmanım" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunmanın ardından mahkeme heyeti Kadir Onay'ın tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı