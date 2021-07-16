Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak
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Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak

Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, sivil toplum kuruluşları ve belediyenin yüzde 75 hibe desteğiyle dağıttığı lavanta fidelerinin ekildiği alanlarda güzel görüntü oluştu.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi, sivil toplum kuruluşları ve belediyenin yüzde 75 hibe desteğiyle dağıttığı lavanta fidelerinin ekildiği alanlarda güzel görüntü oluştu.

İlçenin Belenören Mahallesi sakinlerinden Bünyamin Başarır, köyünde 6 dönümlük alana diktiği lavantalarla kırsal toprakların yeniden hayat bulmasını sağladı.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, lavanta dikimini diğer köylerde de yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Belenören Mahallesi'nde Bünyamin Başarır'ın lavanta dikiminin ardından konuyu biz de el aldık ve ilçede ilk etapta yüzde 75 hibeli 300 bin fide dağıtımında bulunduk. Bu yıl da dağıtacağız." dedi.

Nallıhan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Belenören Mahallesi Muhtarı Musa Özmen Başarır'ın köyde çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Öte yandan, tur şirketleri de konuklarını, giderek yaygınlaşan lavanta tarlalarına götürüyor.

Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak
Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak
Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak
Nallıhan ilçesi lavantanın merkezi olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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