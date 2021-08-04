Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ormanlık alan, hemen yanı başında bulunan tarladaki bir balya yapma makinesinin alev alması sonucu yandı.

Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan ormanlık alan, hemen yanı başında bulunan tarladaki bir balya yapma makinesinin alev alması sonucu yandı. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ekipleri sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan Yakapınar Mahallesi'nde bir tarlada balya yapma makinesi arızalandı. Arızalanan makinenin bir anda alev alması ile birlikte tarlada yangın çıktı. Yangın kısa sürede arazinin yakınında bulunan ormanlık alana sıçradı ve ormanlık alanın yaklaşık 10 dönümlük bir kısmı yandı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve orman işçilerinin yerinde ve hızlı müdahalesi sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenilirken, soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor
Nallıhan'da orman yangını, ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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