Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
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Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Nallıhan Şube Başkanı Abdullah Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi ile Nallıhan Şube Başkanlığı koordinesinde 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Nallıhan halkını kan bağışına beklediklerini belirten Çetinkaya, "Kan bağışında bulunacak duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışı aracımıza bekliyoruz. Sağlık için kan vermek de çok önemli." dedi.

Çetinkaya, kan bağışı aracının 2 Haziran'da ise Çayırhan Mahallesi'ndeki belediye ek binası önünde olacağını sözlerine ekledi.

Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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