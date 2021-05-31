Nallıhan'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Türk Kızılay kan bağışı kampanyası düzenledi.

Türk Kızılay Nallıhan Şube Başkanı Abdullah Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi ile Nallıhan Şube Başkanlığı koordinesinde 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Nallıhan halkını kan bağışına beklediklerini belirten Çetinkaya, "Kan bağışında bulunacak duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışı aracımıza bekliyoruz. Sağlık için kan vermek de çok önemli." dedi.

Çetinkaya, kan bağışı aracının 2 Haziran'da ise Çayırhan Mahallesi'ndeki belediye ek binası önünde olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak