Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu
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Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel - Haberler | 3. Sayfa

Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu Ankara'nın Nallıhan ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle ilçede dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle ilçede dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Ayman kırı mevkiinde etkili olan şiddetli yağış tarım arazilerine zarar verdi.

Eymir ve Sobran derelerinin birleşiminde bulunan Ayman Kırı mevkiinde etkili olan sel önüne geleni adeta silip süpürdü. Tarım arazilerinde büyük hasara neden olan yağış çiftçileri zor durumda bıraktı.

Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu
Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu
Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu
Nallıhan'da dereler taştı, tarım arazileri sele teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğukan Can Yüksel

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