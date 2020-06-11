Nallıhan'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti Nallıhan'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Nallıhan'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Nallıhan'ın Atça mahallesinde bir evde henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine bir çok itfaiye geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Çıkan yangında evin içerisinde olduğu öğrenilen M.D. hayatını kaybetti. Olay yeri incelemenin yaptığı inceleme ardından 57 yaşında olduğu öğrenilen M.D.'nin bedeni Adlı Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA