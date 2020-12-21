Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

21.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:42

Son dakika haberler... - Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesindeki göl kenarındaki ahşap binada çıkan yangında, zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

- Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Mahallesindeki göl kenarındaki ahşap binada çıkan yangında, zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yangın, gece saatlerinde Çayırhan Mahallesi'nde bulunan ahşap binada yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa süre içinde büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. İçeride inceleme yapılırken yapının içerisinden yerde yatan bir kişiyi fark ettiler. Dumandan zehirlendiği belirlenen isminin Engin Özkanolduğu öğrenilen genç, ekipler tarafından binadan çıkartıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden genç otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Nallıhan'da çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞUKAN CAN YÜKSEL

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