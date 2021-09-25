Nallıhan'da bir araç şarampole uçtu: 1'i ağır 3 yaralı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole uçtu, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 TT 185 plakalı araç, Cendere Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri gelerek yaralılara müdahale gerçekleştirdi. Araç içinden çıkarılan Muzaffer Ş. ağır yaralı olarak Ankara'ya sevk edildi.

Kazada hafif yaralı olan eşi Mürüvvet Ş. ve çocuk yolcu olan İrfan G.'nin hafif yaralı olduğu ve 112 acil servis ekipleri tarafından Nallıhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri