Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş: "Kuşlarımızın yaşadığı bölgeye yangın sıçramadan önledik"
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Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş: "Kuşlarımızın yaşadığı bölgeye yangın sıçramadan önledik"

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş: 'Kuşlarımızın yaşadığı bölgeye yangın sıçramadan önledik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

ANKARA (İHA) – Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Kuş Cenneti'nde çıkan yangına ilişkin, "Allah'a şükür asıl kuşlarımızın yaşadığı ve yuvalandığı bölgeye yangın sıçramadan önledik" dedi.

ANKARA (İHA) – Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Kuş Cenneti'nde çıkan yangına ilişkin, "Allah'a şükür asıl kuşlarımızın yaşadığı ve yuvalandığı bölgeye yangın sıçramadan önledik" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti'nde dün akşam saatlerinde sazlık alanda, trafodan kaynaklanan arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Yangının sazlık alana sıçramasının ardından çok sayıda söğüt ağacı ve sazlık alan alevlere teslim oldu. Belediye Başkanı Öntaş olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün 7 buçuk sıralarında yangın haberini aldık. Yangının sebebi sulama kuyularındaki bir trafoya leyleğin çarpıp kontakt yapması sonucu trafo alev aldı ve çevreye sıçradı. Kuş Cenneti'ne de yakın bir bölgeydi. Sazlık ve kuru bir arazi olması sebebiyle yangın büyüdü. İlk müdahaleyi Nallıhan Belediyesi'ne ait loderler ile yaptık. Burası bir de maden bölgesi olduğu için iş makineleri de hemen gelerek yangının önünü kesti. Sonrasında vatandaşlarımızın yardımıyla, Nallıhan Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin arazöz ve tankerleriyle müdahale yapmış olduk" dedi.

45 hektarlık bir alanın etkilendiğini bildiren Başkan Öntaş, "Allah'a şükür asıl kuşlarımızın yaşadığı ve yuvalandığı bölgeye yangın sıçramadan önlemiş olduk" diye konuştu. Kuşların yangından etkilenip etkilenmediğine ilişkin ise Başkan Öntaş, tespit çalışmalarına başladıklarını söyledi. - ANKARA

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş: 'Kuşlarımızın yaşadığı bölgeye yangın sıçramadan önledik'
Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş: 'Kuşlarımızın yaşadığı bölgeye yangın sıçramadan önledik'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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