Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, yağmurdan etkilenen Sarıyar Mahallesi'ni ziyaret etti Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yağmurdan etkilenen Sarıyar Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, yağmurdan etkilenen Sarıyar Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

Dün Sarıyar Mahallesi'nde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü, sokaklarda hasar oluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, Belediye Meclis Üyesi Necmi Yılmaz ile Sarıyar Mahallesi'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarından bilgi aldı, sokakları gezerek incelemede bulundu.

Selvi, yağmur ve dolunun dün akşam üzeri çok etkili şekilde yağdığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığını da arayarak hasar çalışması başlatılmasını istediklerini belirten Selvi, "Gerçekten çok etkili bir sağanak gördük. İlçe merkezinde de etkili oldu. Dereler taştı. Allah beterinden korusun. Ekili alanlarda, yollarda ve bazı seralarda oldukça zarar var." dedi.

Kaynak: AA