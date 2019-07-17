Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına Serhat Selvi atandı

Nallıhan Belediye başkan yardımcılığına büyükşehir belediye meclis üyesi Serhat Selvi getirildi.

Belediye başkanı İsmail Öntaş'ın önerisiyle Selvi'nin belediye başkan yadımcılığına ataması gerçekleştirildi.

Selvi, yaptığı açıklamada, tüm çalışmaları ve mesailerinin Nallıhan için olacağını belirterek, "Belediye Başkanı Öntaş ile aşamayacağımız bir sorun yok. Nallıhan halkının emrindeyiz." dedi.

Kaynak: AA