Nalan sözleri nedir? Nalan şarkı sözü nedir? Emir Can İğrek kimdir?

Defoluyorum, Nalan gibi şarkılarla güzel çıkışlar yakalayan Emir Can İğrek kimdir? 2019 yılının en iyi çıkış yapan şarkısı hangi ödülü almıştır? İşte Nalan şarkısı sözleri;

EMİR CAN İĞREK KİMDİR?

Emir Can İğrek, 2 Nisan 1993 yılında Tekirdağ Çerkezköy'de dünyaya gelmiştir. Türk müzisyen ve söz yazarıdır. İlk olrak müziğe küçük sahne grupları kurarak başlamıştır. En iyi çıkışını 2019'da Nalan adlı şarkısıyla yapmıştır. Bu şarkı Youtube!de 73 milyon izlenme almıştır. PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünün sahibi olmuştur. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir.

EMİR CAN İĞREK ÖDÜLLERİ NELERDİR?

2019 yılında PowerTürkMüzik ödülleri'nde yılın en güçlü çıkış yapan şarkıcı ile yine 2019 yılında Altınyıldız Classics yılın yıldızları ödülleri'nin sahibi olmuştur.

EMİR CAN İĞREK MÜZİKLERİ NELERDİR?

"Gönül Davası" (2017)

"Aç Bağrını" (2018)

"Defoluyorum" (2019)

"Gömleğimin Cebi" (2019)

"Dönsen Bile" (2019)

"Nevale" (2019)

"Nalan" (2019)

"Silahım Yok" (2019)

"Sapa" (2020)

"Meydan" (2020)

"Darbe" (feat. Patron) (2020)

Ağır Roman (2018) [Albüm]

NALAN ŞARKI SÖZLERİ NELERDİR?

Sana yanığım ama bu ateşi harlama Nalan

Dizinin dibi çok güzel yer ama yaşayamam ben orada

Sen bahçesin ben kasırga çiçeklerin kopar burada yapma Nalan

Ben karşının taksisiyim ömrünün hay aksisiyim olmaz Nalan

Bak ben yara gibiyim gönlünde bir yara gibiyim Nalan

Sal beni gideyim ömründe bir kara meleğim Nalan

Ben yara gibiyim, gönlündeki yarayı kapat nolur

Sal beni gideyim, ömründe bir kara meleğim (lekeyim) Nalan

Sen kıştasın ben boş soba, ayakların üşür burada yakma Nalan

Sessiz konuş ne olursun ayıp olur kahrolursun olma Nalan