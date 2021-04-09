Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?

Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından aratılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı? Nakdi ücret desteği kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği hakkında neler dedi? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı nakdi ücret ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları "https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işveren tarafından yapılır.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021 NE KADAR OLDU?

Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranı (yüzde 21.56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar dün Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.