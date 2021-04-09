Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?

Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından aratılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı? Nakdi ücret desteği kimler alabilir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk nakdi ücret desteği hakkında neler dedi? Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayı nakdi ücret ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için nakdi ücret desteği başvuruları "https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi" internet adresinden işveren tarafından yapılır.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021 NE KADAR OLDU?

Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret artış oranı (yüzde 21.56) Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine, istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar dün Resmi Gazete'de yayımlanırken, bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.24 TL'den 47.70 TL'ye yükseldi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçecek net tutar da 1168 TL'den 1420 TL (brüt 1431 TL) yükseldi.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Bahar Candan Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Ali Koç Cenk Tosun Caner Erkin Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Nakdi ücret desteği Nisan ayında yatacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 10:39:01. #1.16#
title