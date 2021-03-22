Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Nakdi ücret desteği son gün!

Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından aratılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorularını sorulmaktadır. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Peki, 2021 Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Nakdi ücret desteği nedir?

Nakdi ücret desteği son gün ne zaman? Koronavirüs sebebiyle ücretsiz izne çıkan vatandaşlar tarafından aratılan Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorularını sorulmaktadır. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Normal şartlarda 17 Mart'ta sona erecek olan nakdi ücret desteği ödemeleri 2 ay daha uzatıldı. Bu kapsamda yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri 17 Mayıs'ta sona erecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

17/4/2020 tarihi itibarıyla, iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar kapsam dâhilindedir.

Ayrıca; 1/1/2019-17/4/2020 aralığında 4857 sayılı Kanunun 25/(II) numaralı bendinde belirtilen sebepler dışında hizmet akdi sona erenler ile özel sektör iş yerlerinde 2019/Ocak ila 2020/Nisan dönemlerinde en az çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilenlerden 1/12/2020 tarihinden itibaren işe başlatılıp ücretsiz izne ayrılanlara 2020 yılı Nisan ayında uygulamaya başlanılan nakdi ücret desteği uygulaması ile benzer esaslar çerçevesinde nakdi ücret desteği ödenmektedir.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.