Nagehan Şaşmaz kimdir? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz davası nedir?
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Nagehan Şaşmaz kimdir? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz davası nedir?

15.02.2021 16:16 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:21
Nagehan Şaşmaz kimdir? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz davası nedir?

Necati Şaşmaz, eski eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 kere telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanıyordu ve bugün son dakika haberleriyle beraat ettiği açıklandı. Bunun üzerine, Nagehan Şaşmaz kimdir? Nagehan Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında? Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz davası nedir? merak edildi. İşte detaylar...

Necati Şaşmaz, boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanıyordu ve tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Necati Şaşmaz ve Nagehan Şaşmaz katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek Necati Şaşmaz'ın beraat etmesini istedi. Tüm bunlar,Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz davası nedir? sorusunu tekrar gündeme getirdi.

NAGEHAN KAŞIKÇI KİMDİR? NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Nagehan Kaşıkçı, 1992 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamasının ardından ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. 29 yaşındaki Kaşıkçı, ünlü oyuncu 2012 Necati Şaşmaz ile evlenmiş ve Nagehan Şaşmaz adını almıştır. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz'ın bu evlilikten Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında iki oğlu bulunmaktadır. Çift, evliliklerini kısa süre önce sonlandırmıştır.

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