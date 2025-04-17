Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli?

Nagehan Alçı kimdir sorusunun cevabı; gazetecilik kariyerine genç yaşta başlayan, ulusal ve uluslararası medyada önemli görevler üstlenmiş bir isimdir. Televizyon programları ve köşe yazıları ile gündemi değerlendiren Alçı, Türk medyasının etkili kalemlerinden biri olmayı başarmıştır. Peki, Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı, 13 Nisan 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş, Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. 2025 itibarıyla 48 yaşındadır. Aslen Kayserili olan Alçı, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur. Nagehan Alçı, İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı iyi derecede bilmekte, Fransızca da anlamaktadır.

Gazetecilik kariyerine Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başlayan Alçı, 32. Gün programı ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında da staj deneyimi kazanmıştır. Daha sonra Show TV'nin dış haberler departmanında çalışmış, ardından Akşam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. Şu anda Habertürk gazetesinde köşe yazarlığına devam etmektedir.

NAGEHAN ALÇI EVLİ Mİ?

Özel hayatında, 2006 yılında Emre Ayan ile evlenip aynı yıl boşanmıştır. 2010 yılında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ile evlenmiş ve bu evlilikten Betül Yasemin ve Ayşe Ela adında ikiz kız çocukları olmuştur. Çift, 2023 yılında boşanmıştır.