Sezen Aksu'yu savunan Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı

Sezen Aksu hakkında kaleme aldığı yazı ile adından söz ettiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından bir de fotoğraf paylaştı. Alçı'nın paylaştığı fotoğrafta Sezen Aksu ile Rasim Ozan Kütahyalı'nın birbirlerine sarıldıkları görülüyor.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı parçasının sözleri nedeniyle tartışma yaratan Sezen Aksu hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yazısında Sezen Aksu'nun 2010 yılında yalısında verdiği bir davette başörtülü insanların hakkını savunduğunu belirten Alçı, "Kardeş olarak gördüğü başörtülü dindar insanların haklarını kendinin ya da oğlu Mithat Can'ın hakkı gibi böyle kalpten savunmanın adıdır. Böylesine içten ve derin demokrat aydındır Sezen Aksu" ifadelerine yer verdi.

"O AKŞAMDAN HATIRA KALAN KARE DE BU"

Yazısı büyük ses getiren Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sezen Aksu'ya sarıldığı fotoğrafı paylaşan Alçı, "Bugün yazımda Sezen Aksu'nun evinde 10 yıl öncesinden bir akşamı yazdım, Rasim'in de orada olduğu akşamdan hatıra kalan kare de bu…" notunu düştü.

İşte o paylaşım;

RASİM OZAN DA PAYLAŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı da sosyal medya hesabından aynı fotoğrafı paylaşıp şu satırlara yer verdi: "Nagehan'ın bugün yazısında bahsettiği fotoğraf bu. Yazısında anlattığı hadise bire bir Kanlıca'da Sezen'in evinde yaşanmıştır. Sezen Aksu böyle bir insandır."

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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