Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
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Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim

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Gazeteci Nagehan Alçı, tam kapanma dönemi boyunca okulların kapatılmasına tepki gösterdi. Kaleme aldığı yazıda okulların en son kapanacak yerlerden olması gerektiğini ancak kimsenin bu durumu önemsemediğini belirten Alçı, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim" ifadesini kullandı. Genelgede hangi kurumların ve kişilerin muaf tutulacağının madde madde açıklanmasına rağmen herkesin kendisini muaf ilan ettiğine de değinen Alçı, üretim zincirlerinde çalışanların muaf olmamasını eleştirdi.

Türkiye yarın 19.00 itibariyle 17 günlük bir 'tam kapanma' dönemine girmeye hazırlanırken, henüz kimlerin muaf olacağı ve hangi iş yerlerinin açık olacağıyla ilgili soru işaretleri tam anlamıyla giderilemedi.

"HERKES KENDİSİNİ MUAF İLAN EDİYOR"

Gazeteci Nagehan Alçı da İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgede hangi kurumların ve kişilerin muaf tutulacağının madde madde açıklanmasına rağmen herkesin kendisini 'muaf' ilan ettiğini iddia etti.

ÜRETİM ZİNCİRLERİNDE ÇALIŞANLARIN MUAF OLMAMASINI ELEŞTİRDİ

Habertürk'teki "Ben bu kapanmadan hiçbir şey anlamadım" başlıklı yazısında, üretim zincirlerinde çalışanların muaf olmamasını eleştiren Alçı, bu durumun milyonlarca insanın sokakta olacağı anlamına geldiğini belirtti.

"OKULLAR EN SON KAPANACAK YERLERDEN"

Okulların ise kapalı olmasına tepki gösteren Alçı, okulların en son kapanacak yerlerden olması gerektiğini ama kimsenin bu durumu önemsemediğini belirterek "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim" ifadelerine yer verdi.

Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
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Haber Yorumları (2)
HAKAN ARSLANOĞLU: Türkiye de ki temel problem şu, Bilgili olanların yetkisi yok,, yetkili olanlarında bilgisi yok..
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RAŞİT YANMAZ: nagihan hanım esnaf destek paketinin yetersizliği kiralar vergiler paranın değersizliği ekonomi hukuk koronanın artması bunlar neden konuşulmuyo bunlar düzelse okula zaten gidilecek
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