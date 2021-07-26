Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker biyografisi!
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Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker biyografisi!

Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker biyografisi!
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Nafiz Can Paker, sırasıyla Robert Kolej, Berlin Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Columbia Üniversitesi'nde öğrenci oldu. Yıldız Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora yaptı. Columbia Üniversitesi'nden MBA sahibi oldu. Peki, Türk makine mühendisi, yönetici ve sivil toplumcu Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker mesleği nedir? Nafiz Can Paker hayatı ve biyografisi nedir?

Can Paker; Şişli Terakki Lisesi Yönetim Kurulu üyesi olan kuzeni Lütfü Paker'in kız kardeşi Mihriban Paker ile evlidir. Mehmet Barlas'ın gazeteci eşi Mecbure Canan Barlas kızkardeşidir. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir. Peki, Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker mesleği nedir? Nafiz Can Paker hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

NAFİZ CAN PEKER KİMDİR?

Nafiz Can Paker (d. 1942, İstanbul) Türk makine mühendisi, yönetici ve sivil toplumcu.

Paker, sırasıyla Robert Kolej, Berlin Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Columbia Üniversitesi'nde öğrenci oldu. Yıldız Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde lisansüstü ve doktora yaptı. Columbia Üniversitesi'nden MBA sahibi oldu.

TÜSİAD, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, TESEV gibi birçok sivil toplum kuruluşunun yönetiminde yer aldı. Robert Kolej Mütevelli Heyeti, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, ENKA Okulları Danışma Kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. Ayrıca George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeleri arasında bir dönem yer almış ve danışma kurulu başkanlığı yapmıştır.

Paker uzun yıllar politika ile ilgilenmiş, bir dönem Deniz Baykal'ın danışmanlık görevini de üstlenmiştir. Politik olarak liberal-demokrat çizgidedir.

Can Paker; Şişli Terakki Lisesi Yönetim Kurulu üyesi olan kuzeni Lütfü Paker'in kız kardeşi Mihriban Paker ile evlidir. Mehmet Barlas'ın gazeteci eşi Mecbure Canan Barlas kızkardeşidir. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

KRONOLOJİ

1962-1973 Berlin Teknik Üniversitesi'nden Makina Mühendisliği dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı.

1969 yılında Türk Henkel'de göreve başladı.

1971 Türk Henkel'de yönetici oldu.

1973 yılında Columbia Universitesi'nde MBA - İşletme yüksek lisansı yaptı.

Türk Henkel Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü

1997 Ocak, TESEV (Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etudler Vakfı) Başkanı oldu.14 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

1998 Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

2001 Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi

2001 Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyesi oldu.

2002 Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu Başkanı oldu.

2004 Eylül, Türk Henkel Genel Müdürlüğünden emekli oldu.

2007 Mayıs, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından verilen Hürriyet Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

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Nafiz Can Paker kimdir? Nafiz Can Paker kaç yaşında, nereli? Nafiz Can Paker biyografisi! - Haberler
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