Nadir rastlanan boynuzlu keçiler Gürün'de görüntülendi

SİVAS'ın Gürün ilçesinde doğada nadir rastlanan boynuzlu dağ keçileri, küçük bir grup halinde görüntülendi.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde doğada nadir rastlanan boynuzlu dağ keçileri, küçük bir grup halinde görüntülendi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Suçatı istikametinden ilçe merkezine araçları ile seyir halinde olan Nusret Dalgıç ve taksi şoförü Caner Kayacı, arazide hareket halindeki hayvanları gördü. Hayvanların çok nadir rastlanan boynuzlu dağ keçileri olduğunu fark eden iki arkadaş cep telefonları ile bu anları görüntüledi. Yol üzerinde bir grup halinde ilerleyen boynuzlu dağ keçileri, daha sonra dağlık alana yönelerek sarp arazide gözden kayboldu. Bölgede az rastlanan dağ keçilerinin sayılarının artış göstermesi hayvanseverleri sevindirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadriye GÜLSOY