Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
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Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

05.10.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:27

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki arkadaş, nadir görülen Çengel Boynuzlu dağ keçilerini sürü halinde görüntülemeyi başardı.

Sivas'ın Gürün İlçesinde iki arkadaş kendini nadir gösteren ve koruma altındaki bir grup çengel boynuzlu dağ keçilerini cep telefonları ile görüntüledi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde taksi ile Suçatı mevkiinden Gürün istikametine giden Boğaziçi köyü muhtarı Nusret Dalgıç ve taksi şoförü Caner Kayacı, kayalık alanda 5 adet çengel boynuzlu dağ keçisi olduğunu fark edip telefonlarına sarıldı. Bir tanesi bile güçlükle görülürken sürü halinde görüntülerini almayı başardılar.

"AVLANMALARINA KARŞI ÇIKIYORUZ"

Dalgıç, geçtiğimiz yıl bölgede bir çift çeki olduğunu duyduğunu belirtip, "Burada bir çift keçi olduğunu görenler olmuştu. Biz beş tanesi ile karşılaştık. Sayılarının artmış olması bizi mutlu etti. Onları cep telefonu ile görüntüledik. Biz sayılarının daha da artması için avlanmalarına karşı çıkıyoruz. Bilinçsizce avlanan avcılar bu hayvanların neslini tehlikeye sokuyor" dedi.

"İNŞALLAH İNSANLARIMIZ ZARAR VERMEZ"

Kayacı ise yaptığı açıklamada, "Sabah bu hayvanlara rastladık. Bizden kaçmadılar. İnşallah insanlarımız da duyarlı davranır, bunlara zarar vermez ve sayılarının artması sağlanır" dedi.

Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Nadir görülen boynuzlu dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

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