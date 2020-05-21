Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi.

Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi SİVAS - Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi. Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor. Kaynak: İHA