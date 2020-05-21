Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi
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Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi

Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi.

21.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:20

Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi

Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi

SİVAS - Sivas'ta yaban hayatı fotoğrafçısı, doğada nadir görülen iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük dansını görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan yaban hayatı fotoğrafçısı Ümit Yalçın, iki Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesini görüntüledi. Yalçın'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüler vatandaşların ilgi odağı oldu. Görüntülerde iki erkek Beyaz Bantlı Dağ Engereği'nin üstünlük mücadelesi dansı ve bir süre sonra ayrıldığı görülüyor.

Nadir görülen yılanların dansı böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

Manşet

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