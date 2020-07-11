Nadir görülen "Geyik Böceği" Çanakkale'de görüntülendi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü.

İlçenin Dekboy mevkisinde Yılmaz Türk tarafından görüntülenen Geyik Böceği, çevre sakinleri tarafından da ilgiyle karşılandı.

Böceği gördükten sonra internetten araştırma yapıp gördüğü canlının Geyik Böceği olduğunu kesinleştirdiğini belirten Türk, "Böcek bana çok farklı geldi. Bu nedenle böceğin fotoğraflarını çektim." dedi.

Yılmaz Türk, bu böcek türünün zararsız olması nedeniyle yaşam alanlarının çoğaltılması için çalışmalar yapıldığı öğrendiğini, bu nedenle de onu koruma altına doğal ortamına yeniden saldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA