Nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı

08.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:38

Bursalı çiftçi ve aynı zamanda youtuber İbrahim Sargın, Bursa'da nadir görülen hayvanı bulup eline alarak sevdi.



Çocukluğundan beri hayvanlara ayrı bir sevgisi bulunan İbrahim Sargın, Bursa'da yaşayan ama insanlar tarafından çok bilinmeyen koruma altındaki hayvanları bularak görüntülüyor. Sargın, bu hayvanlardan biri olan yediuyuru Nilüfer'e bağlı Akçalar Mahallesi'nde görüntülemeyi başardı. Uzun yıllar yaptığı araştırmalar sonucunda bu hayvanın Bursa'da yaşadığını tespit eden Sargın, yuvasını bularak yavrularını eline alıp sevdi. Yediuyur, farklı rengi ve sevimli haliyle dikkat çekiyor.



Tabiatta yaşayan hayvanlara karşı farklı bir sevgisi olduğunu ifade eden İbrahim Sargın, "Tarımla uğraşıyorum, ama doğaya tutkum ve sevgim çocukluktan itibaren var. Araştıra araştıra bölgemizde bulunan bitki ve hayvanları tanıyorum. Ben bu hayvanın fotoğrafını gördüm, acaba Bursa'da yaşıyor mudur diye düşündüm. Akçalar'da araştırma yaparken denk geldi. Anne ve yavruları vardı. Ben de elime alıp sevdim. Bu hayvan çok sık rastlanan bir hayvan değil. Koruma altındaki bir hayvan türü. Bol yapraklı ağaçlık alanları çok seviyor. Türkiye'de videosunu çeken nadir kişilerden biriyim. Yavrusunu elime alıp sevdim" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA