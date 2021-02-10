Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu sorusunun detayları...
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Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu sorusunun detayları...

10.02.2021 09:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:10
Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu sorusunun detayları...

Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini Tansel Öngel canlandırıyor. Yıllar sonra Safiye'nin karşısına çıkan Naci aslında hastadır. Peki Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu? Masumlar Apartmanı Naci ölüyor mu sorusunun detayları...

Naci öldü mü? Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteri yıllar sonra tek aşkı Safiye'nin karşısına çıkar ve ona kavuşmak ister. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümlerinde Naci'nin hasta olduğu ve ölmek üzere olduğu ortaya çıkıyor. Son bölümde sık sık Naci'nin öleceğinden bahsediliyor. Peki Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziden ayrılıyor mu?

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLÜYOR MU?

Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandıran Tansel Öngel diziye katıldığından beri en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Yıllar sonra hayatının tek aşkı Safiye ile bir araya gelmek isteyen Naci aslında ölmek üzeredir. Naci'nin hastalığı ile ilgili herhangi bir ayrıntı henüz yok. Ayrıca Naci'nin ne zaman öleceği, hangi bölümde ayrılacağı hala belirsizliğini koruyor.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

TANSEL ÖNGEL'İN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Kanıt Ateş Üstünde (2016) : Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir (KonukOyuncu)

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup/ Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir

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