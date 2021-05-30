n11.com garaj11'inyeni reklam kampanyası için Mustafa Sandal ile anlaştı!

n11.com'un e-ticaretteki tecrübesi ve güvencesi ile Doğuş Holding'in otomotiv alanındaki bilgi birikiminin birleştirildiği garaj11, yeni reklam kampanyasında tüketicilere Mustafa Sandal ile sesleniyor.

İlk defa otomobil sahibi olmak, aracını değiştirmek veya aracını hemen satmak isteyenlerin yeni adresi garaj11, reklam kampanyasıiçin Mustafa Sandal ile anlaştı. Mustafa Sandal'ın unutulmaz 'Araba' şarkısının eşlik ettiği üç farklı filmden oluşan reklam serisinde,eğlenceli görüntüler dikkat çekiyor. İkinci el araçalım ve satımında güven konusununvurgulandığı filmlerde aynı zamanda detaylı ekspertiz hizmeti veonline kredi imkanı ön plana çıkarılıyor.

Doğuş Grubu ile Güney Kore'nin en büyük gruplarından SK Group'un ortaklığında kurulan n11.com'un Marka Direktörü Simin Özkaryeni iş birliğiyle ilgili,'garaj11'in yeni iletişim çalışmaları için Mustafa Sandal ile iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. garaj11 için Mustafa Sandal ile birbirinden keyifliüç film çektik. Filmlerde markamızın sektördeki çözüm üreten, güvenilir platform yaklaşımını ortaya koyduk. garaj11, aldığım araç sağlam mı, ekspertiz raporu güvenilir mi, ödeme yaparken sorun yaşar mıyım gibi soruların tümüne n11.com güvencesiyle cevap veriyor. garaj11'in sunduğu hizmetler ve sağladığı avantajlarla otomobil alım satımına yeni bir soluk getirdiğimize inanıyoruz. Yeni iletişim çalışmalarımızın da hedeflerimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz.' dedi.

Simin Özkar sözlerini, 'E-ticaretin sunduğu zahmetsiz ve güvenli alışveriş deneyimini otomotiv sektör dinamikleriyle birleştirerek garaj11'i hayata geçirdik. Projeyi hayata geçirirken öncelikli hedefimiz, tüketicilerin e-ticaretten sanki bir cep telefonu alır gibi otomobil alabilmesi yönündeydi ve bu doğrultuda karşılaşılabilecek tüm sorunları ortadan kaldıran, güven ve kolaylık vaadimizi destekleyen yeni hizmet ve çözümler geliştirdik.Lansman dönemine özel olarak da Türkiye'nin her iline ücretsiz nakliye fırsatını tüm tüketicilere sunuyoruz. Nakliye fırsatı Haziran ayının sonuna kadar sürecek.' diyerek tamamladı.

garaj11'in marka yüzü Mustafa Sandal, 'garaj11 ile başlattığımız bu iş birliğinden büyük keyif alıyorum. Reklam filmlerini çekerken çok eğlendik. Hem senaryosunu hazırladığım hem de prodüksiyonunu yaptığım bu reklam serisi benim için çok ayrı. Açıkçası ben de en az marka kadar heyecanlıyım. Bundan yıllar önce online olarak araç satın alabileceğimizi ya da aracımızı satabileceğimizi söyleseler inanmazdık. Ancak bugün artık e-ticaret hayatımızın önemli bir parçası ve bir çözüm aracı haline geldi. Tüm n11.com çalışanlarına ve yönetimine hayatımızı kolaylaştıran çözümler sunmaya devam ettikleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Kaynak: Snob Magazin