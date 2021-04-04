N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı Saat 02.00'da sahil bağlantılı yollar kapandı N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 02.

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Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

Saat 02.00'da sahil bağlantılı yollar kapandı

İSTANBUL - N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için saat 02.00'da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası kapatıldı.

İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu. Bu kapsamda saat 02.00 ile 15.00 arası kapalı olacak yollar kapatıldı.

Saat 02.00'da Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası, Namık Kemal varyant dönüşleri, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantısı Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları ve Namık Kemal varyant arası araç trafiğine kapatıldı.

N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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