MYP Lideri Yılmaz: "Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet doğal sınırlarına geri...

31.01.2020 17:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:41

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "12 adalar mutlaka geri alınacak. Bu milletin atalarına yapılan zulmün hesabını gelecek nesiller mutlaka soracaktır" dedi.



Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Yunan vekilin Türkiye bayrağını yırtmasına tepki göstererek yazılı bir açıklama yaptı.



"Yunan vekil istediği kadar atlasın zıplasın bu millet mutlaka doğal sınırlarına geri dönecektir" diyen Yılmaz, "Yunan kendi sınırında yaşamayı gelecekte öğrenecek. Türk milleti bir şekilde ekonomisini de düzeltecek ve dünyanın yeniden büyük aktörü haline gelecektir. Bu yazgının önüne geçecek kuvvet yoktur. Yunan vekil bu gerçeğin farkında çaresizlik içinde bayrağı yırtmıştır. Fakat gerçek şu ki Anadolu'ya sığmayan 100 milyon Milleti İbrahim Türk milleti var. Şartlar birinci dünya savaşı dönemindeki şartlar değildir. Dünya da aynı dünya değildir. Yunan bu durumu pekala görmekte ve çaresizliğin tezahürü olarak bayrak yırtma acizliğine düşüyor" dedi.



12 adalar parti politikamızdır



"Parti politikamızın bir parçası dış politikada ege sorunu ve 12 adaların Türk halkına iadesi meselesidir" diyen Yılmaz devamla, "12 adalar mutlaka geri alınacak. Bu milletin atalarına yapılan zulmün hesabını gelecek nesiller mutlaka soracaktır. Bu konu geçmiş anlaşmalar ve sürecin yeniden açılması ile gündeme taşınacak bir meseledir. Türkiye olarak Ege de ve adalar üzerindeki tarihten gelen haklarımızı geri almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Milli duruşumuzun gereği budur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA