MYP Lideri Yılmaz: "Ülkemiz bu kuşatmayı kıracak güçtedir" - Haberler
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MYP Lideri Yılmaz: "Ülkemiz bu kuşatmayı kıracak güçtedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
MYP Lideri Yılmaz:

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ekonomik olarak bir kaosa sürüklenmeye çalışılan ülkemiz kuşatma altına alınmak istemektedir.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Ekonomik olarak bir kaosa sürüklenmeye çalışılan ülkemiz kuşatma altına alınmak istemektedir. Bu planlı adımlar her an ülkemize karşı bir saldırı şüphesini de artırmaktadır. Ülkemiz bu kuşatmayı kıracak güçtedir" dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin her daim teknolojik ve askeri alt yapısı itibariyle güçlü bir ülke olması gerektiğine dikkat çeken Yılmaz, "Ülkemiz üzerinde yürüyen uzun dönemli ekonomik kuşatma projesi uygulanmaktadır. Egemen güçlerin çevremizde yaptığı ağır kuşatma harekatı ve ekonomik krize sürüklenmek istenen ülkemiz Ekonomik olarak çökertilmek istenmektedir. Türkiye bu kuşatmayı kıracak güçtedir. Türkiye bu kuşatmayı kırarak savunma sanayi alanında yatırımlarına devam etmelidir" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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