Myp Diyarbakır İl Başkanı Işık Güven Tazeledi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Diyarbakır İl Başkanı Songül Işık güven tazeledi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerini gerçekleştirdi. Yüksek katılımın gerçekleştiği Diyarbakır İl Kongresinde tek liste giren Songül Işık seçildi. Kongre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Öğretmen Evinde, Genel Başkan Yardımcıları Avukat Burhanettin Aktürk, Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tellioğlu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurdoğlu, Diyarbakır İl Başkanı Songül Işık ve pati üyeleri katıldı. Kongreye tek liste giren İl Başkanı Songül Işık Muhafazakar Yükseliş Parti Diyarbakır il başkanı seçildi. Konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Avukat Burhanettin Aktürk birlik mesajı vererek bu topraklarda yaşayan halkın soy atası Hz. İbrahim olduğunu belirtti. Aktürk, "Ayrı gayrı bitmiştir. Liderimizin kaleme aldığı 'Bir İbrahim Kavgası Türk İslam Davası' adlı eseri ülkemizin içinde bulunduğu bütün ayrılıkları belgeleri ile noktalamıştır. Biz parti olarak bir hedefe kilitlendik. 'Faizsiz Bir Türkiye' adalet ve huzur istiyoruz. Vaadimiz huzur, mutluluk ve zenginliktir" dedi.

Kongrede MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'ın birlik ve huzurlu Türkiye mesajı da okundu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA