Myanmar nerede, hangi kıtada bulunuyor? Myanmar haritadaki yeri neresi? Ülkenin diğer ismi nedir?

Myanmar'da yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar ülkenin nerede olduğunu merak etti. Peki Myanmar nerede, hangi ülkelere sınırı var? Myanmar hangi kıtada bulunuyor? Myanmar nüfusu kaç? Myanmar ülkesi hakkında bilgiler haberimizde. Myanmar dünya haritasında nerede?

Yaşanan bazı gelişmelerin ardından Myanmar ülkesi hangi bölgede, hangi kıtada yer alıyor merak konusu oldu. Myanmar Asya'da mı, Afrika'da mı, Avrupa'da mı, Amerika'da mı hangi kıtada bulunuyor? Myanmar ülkesi nerede? Haritadaki yeri neresi?

MYANMAR NEREDE? DİĞER ADI NE?

Myanmar, resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti ve ayrıca bilinen adlarıyla Burma ya da Birmanya, Güneydoğu Asya'da, Andaman Denizi ve Bengal Körfezi kıyısında, Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos ve Tayland arasında yer alan ülke.

Myanmar diğer ismi ne : Burma

Burma Myanmar toplam yüzölçümü : 678.500 km2

678.500 km2 Myanmar başkenti : Naypyidaw

Naypyidaw Myanmar telefon kodu : +95

+95 Myanmar para birimi :Kyat

MYANMAR HARİTADAKİ YERİ NERESİ? HANGİ KITADA BULUNUYOR?

Myanmar Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Dünya haritasındaki yeri aşağıdaki gibidir:

MYANMAR TARİHÇESİ

Myanmar'da gelişkin bir Buda uygarlığı var­dır. Terk edilmiş bir kent olan Pagan'da bu uygarlıktan izler görülür. Kentte 9-13. yüz­yıllar arasında yapılmış binlerce Buda tapına­ğı bulunmaktadır. 11-19. yüzyıllarda Birmanya prensleri ara­sında amansız savaşlar oldu. 1820'de büyük Myanmar generali Maha Bandula, Hindis­tan'ın İmphal (Manipur) ve Assam eyaletleri­ni ele geçirip Bengal'e yönelince Hindistan'a o zaman egemen olan İngilizler, Myanmar'ya savaş açtılar. Maha Bandula geri püs­kürtüldü ve Myanmarlılar yalnızca Assam ve İmphal üzerindeki isteklerinden vazgeçmekle kalmadılar, aynı zamanda Aşağı Birmanya'nın Arakan ve Tenasserim bölgelerini de İngilizler'e bırakmak zorunda kaldılar. 1826-82'de İngilizler, Aşağı Myanmar'ı adım adım ele geçirdiler. Kral Thibavv'la 1886'da yapılan savaştan sonra, başkenti Mandalay olan Yu­karı Birmanya da İngilizler'in denetimi altına girdi. 1919'dan 1937'ye kadar Myanmar, "Birmanya" adı altında Hin­distan'ın bir eyaleti olarak İngiliz yönetimin­de kaldı. 1948 yılında İngiltere sömürge yönetimi fiilen bitti.

1962 yılında General Ne Win başkanlığındaki askerler yönetime el koydu. 2007'de askeri diktaya karşı Budist rahiplerin öncü rol oynadığı Safran Devrimi adlı girişim başarısız olmasına karşın, ülkede 2008 yılında ilan edilen yeni anayasanın ardından, 2010 yılında gerçekleştirilen seçimler sonucunda cumhuriyet rejimine geçiş yapıldı. Myanmar ordusunun desteğine sahip Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi'nin seçimleri %80'lik bir oy oranıyla kazandığının ilan edildiği seçimlerde Nobel ödüllü Aung San Suu Kyi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği partisi de geniş çaplı usulsüzlüklerin yaşandığını ileri sürerek seçimleri boykot etti. Ancak 23 Aralık 2012 yılında 664 üyeli parlamentoda milletvekillerinin çeşitli görevlere atanmasıyla boşalan 45 sandalye için yapılan ara seçimlerde Ulusal Demokrasi Birliği partisi 40 sandalyeyi kazandı.

4 Mayıs 2008'de oluşan Nargis kasırgası nedeniyle son belirlemelere göre yaklaşık 51.000 kişi ölmüş, 41.000 kaybolmuştur. İktidardaki askerî cunta, ısrarlar sonucu 8 Mayıs 2008'de uluslararası yardımları kabul etmiştir.

MYANMAR NÜFUSU KAÇ?

Resmî adıyla Myanmar Birliği Cumhuriyeti'nde, 14 eyalet ve bölge, 67 il ve 330 ilçede toplamda 2018 yılında belirlenen oranlara göre 55.1 milyon insan yaşıyor.