Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'nin 14 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkacak
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Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'nin 14 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkacak

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'nin 14 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı davanın duruşmasının 14 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı davanın duruşmasının 14 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbe sonrası ordu tarafından görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin farklı suçlamalarla yargılandığı davada duruşma tarihi belli oldu. Myanmar basınında yer alan haberlere göre, bugün Suu Kyi ile görüşen avukatları dava duruşmasının 14 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Gelecek hafta yapılacak yargılamada davacı ve tanıkların dinlenmeye başlanacağı öğrenildi. Uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Suu Kyi'nin sağlıklı bir görüntü sergilediği ifade edildi.

MYANMAR'DA KANLI DARBE

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareket, darbe karşıtı gösterilerde en 850 sivilin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

İlk kez mahkemeye gitmişti

Tutuklanmasının ardından yapılan duruşmalara video konferans yoluyla katılan ve avukatlarının kendisi ile görüşemediği kamuoyuna yansıyan Suu Kyi, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta gerçekleştirilen duruşmaya katılmak üzere ilk kez mahkemeye gitmişti. Şimdiye dek Suu Kyi'ye lisanssız telsizlere sahip olmak, geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek, kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalarda bulunmak ve söylenti yaymak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmek gibi suçlamalar yöneltilmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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