Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19 salgınında sivillerin "gereksiz yere oksijen satın aldığını" savundu
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Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19 salgınında sivillerin "gereksiz yere oksijen satın aldığını" savundu

Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19 salgınında sivillerin 'gereksiz yere oksijen satın aldığını' savundu
Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz - Haberler | Güncel

Myanmar'da askeri yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların arttığı ülkede "gereksiz yere oksijen satın alındığını" savundu.

Myanmar'da askeri yönetim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakaların arttığı ülkede "gereksiz yere oksijen satın alındığını" savundu.

Yerel basının haberine göre, askeri yönetimin sözcüsü Zaw Min Tun, düzenlediği basın toplantısında; oksijen tesislerine, şahısların oksijen tanklarını doldurma hakkını sınırlama talimatı verdiklerini açıkladı.

Sözcü Zaw Min Tun, Myanmarlı sivillerin "gereksiz yere oksijen satın aldığı"nı öne sürerek Myanmar'ın yeterince oksijene sahip olduğunu söyledi.

Myanmar'da 1 Şubat askeri darbesinin ardından çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı sivil itaatsizlik eylemleri, Kovid-19 testlerini ve aşılamayı sekteye uğratıyor.

Ülkede Kovid-19 salgınında 197 bin 227 kişi virüse yakalandı, 3 bin 927 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da Kovid-19 salgını

Myanmar'da sağlık gönüllüleri, askeri yönetimin birçok bölgede Kovid-19'dan ölenlerin sayısını eksik açıkladığını öne sürüyor.

Ülke genelinde Myanmar ordusu ve darbe karşıtı silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalar, Kovid-19'la mücadeleyi zorlaştırıyor.

Başta Yangon, Mandalay ve Kale gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Son bir aydır ülkede günlük vaka artış oranları yükselirken 28 Haziran'dan bu yana günlük vaka artışları 4 haneli rakamlarda seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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Myanmar'da askeri yönetim Kovid-19 salgınında sivillerin "gereksiz yere oksijen satın aldığını" savundu - Haberler
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