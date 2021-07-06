My Friend Pedro Telefonlara Geliyor
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My Friend Pedro Telefonlara Geliyor

My Friend Pedro Telefonlara Geliyor
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Devolver Digital ve Deadtoast, kaotik nişancı oyunu My Friend Pedro'nun Ağustos ayında ücretsiz olarak ios ve Android için geleceğini duyurdu.

Devolver Digital ve Deadtoast, kaotik nişancı oyunu My Friend Pedro'nun Ağustos ayında ücretsiz olarak ios ve Android için geleceğini .

Karısı ve çocukları kaçırılıp ölüme terk edilen bir muzun intikamını konu alan oyun çıktığı günden bu yana ciddi bir hayran kitlesi toplamıştı. Oyunun 5 Ağustos'ta mobil platformlara geleceğini duyuran oyunun basın bülteninden bir tanıtım yazısı da mevcut.

"Yaya, motosiklet ve hatta bir kaykay üzerinde düzinelerce aksiyon dolu seviyeyi çevirin ve ateş edin. En iyi skorlar için yüksek kalibreli koreografinizi planlayın ve deriniz yeterince kalınsa, Blood Rush modunda yeteneklerinizi test edin."

Orijinal oyunun çıkışıyla birlikte büyük bir başarı sağladığını söylemek de mümkün. PC ve Switch'te bir haftada 250.000 oynanmaya erişmiş durumda.

Yoluna çıkan herkesi yok etmeye çalışan bir muzun macerasına dahil olacağımız oyunun PC ve Switch'te olduğu kadar mobil platformlarda da çok iyi çalışacağını söylemek mümkün nitekim oyunun arayüzü ve akışı bu tarz bir yapıma da çok uygun.

Daha fazla muz içeriği istiyorsanız John Wick'in yaratıcısının My Friend Pedro'yu televizyona uyarlamak istediğini bilmek de sizi memnun edecektir.

Kaynak: Turkmmo

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