My Boyfriend's Meds Filmi
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Diego Kaplan'ın yönettiği ve Gary Karks'la birlikte senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerini Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil ve James Maslow paylaşıyor.
Yönetmen: Diego Kaplan
Senaryo: Diego Kaplan, Gary Marks
Oyuncular: Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil, James Maslow, Sandra Echeverría, Pamela Almanza, Daniel Tovar, Luis Arrieta, Mónica Huarte, Pia Watson, Juan Soler, Marco Antonio Aguirre, Kevin Holt, Ana Belena
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: My Boyfriend's Meds
Yapımcı Firma: Pantelion Films
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Meksika
Orijinal Dili: İspanyolca
Dağıtıcı Firma: Pantelion Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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