My Boyfriend's Meds Filmi
Haberler » Sinema » My Boyfriend's Meds Filmi - Haber

My Boyfriend's Meds Filmi

My Boyfriend's Meds filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. My Boyfriend's Meds filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

27.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:58
My Boyfriend's Meds Filmi

Diego Kaplan'ın yönettiği ve Gary Karks'la birlikte senaryosunu kaleme aldığı komedi filminin başrollerini , Jason Alexander, , Jaime Camil ve James Maslow paylaşıyor.

Yönetmen: Diego Kaplan

Senaryo: Diego Kaplan, Gary Marks

Oyuncular: Brooke Shields, Jason Alexander, Brian Baumgartner, Jaime Camil, James Maslow, Sandra Echeverría, Pamela Almanza, Daniel Tovar, Luis Arrieta, Mónica Huarte, Pia Watson, Juan Soler, Marco Antonio Aguirre, Kevin Holt, Ana Belena

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: My Boyfriend's Meds

Yapımcı Firma: Pantelion Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Meksika

Orijinal Dili: İspanyolca

Dağıtıcı Firma: Pantelion Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


My Boyfriend's Meds Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et