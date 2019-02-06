Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı

Şarkı söyleyen gençleri döverek büyük tepki çeken çiğ köfteci Ali Usta, bu kez de küçük çocuğa bağırdığı video ile çok konuşuldu.

"UMARIM CEZANI BULURSUN"

Geçtiğimiz günlerde şarkı söyleyen gençlere tokat atmasıyla büyük tepki çeken çiğ köfteci Ali Usta, bu kez küçük çocuğa bağırdı. "Babama da çiğ köfte verir misin?" diyen küçük çocuğa "Yürü git l.n" diye bağıran Ali Usta bu hareketiyle sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Ali Usta'nın videosunu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Şarkı söyleyen çocukları dövdükten sonra şimdi de ufacık çocuğa bağırıyor. Olacağı buydu. Umarım bir gün cezanı bulursun." yorumunu yaptı.

MÜZİSYENLERE BAĞIRMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde çiğ köfteci Ali Usta'nın önünde görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak isteyen gençler istemişti. Arkadaşları kayıttayken onlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başlayan gençlerin yanına Ali Usta gelerek kafalarına vurmuştu. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulmuştu.