Müzisyenleri Döven Çiğ Köfteci Ali Usta, Bu Kez Küçük Çocuğa Bağırdı
Şarkı söyleyen gençleri döverek büyük tepki çeken çiğ köfteci Ali Usta, bu kez de küçük çocuğa bağırdığı video ile çok konuşuldu.
Şarkı söyleyen gençleri döverek büyük tepki çeken çiğ köfteci Ali Usta, bu kez de küçük çocuğa bağırdığı video ile çok konuşuldu.
"UMARIM CEZANI BULURSUN"
Geçtiğimiz günlerde şarkı söyleyen gençlere tokat atmasıyla büyük tepki çeken çiğ köfteci Ali Usta, bu kez küçük çocuğa bağırdı. "Babama da çiğ köfte verir misin?" diyen küçük çocuğa "Yürü git l.n" diye bağıran Ali Usta bu hareketiyle sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti. Ali Usta'nın videosunu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Şarkı söyleyen çocukları dövdükten sonra şimdi de ufacık çocuğa bağırıyor. Olacağı buydu. Umarım bir gün cezanı bulursun." yorumunu yaptı.
MÜZİSYENLERE BAĞIRMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde çiğ köfteci Ali Usta'nın önünde görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak isteyen gençler istemişti. Arkadaşları kayıttayken onlarda gitar çalıp şarkı söylemeye başlayan gençlerin yanına Ali Usta gelerek kafalarına vurmuştu. Bu görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulmuştu.
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şımartmayın böylelerini kendini bir halt zannediyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ayakkabıatmak tellik atmak petşişe. atmaknasılsuç sayılıyorsa. çocukların . kafalarına . vurmarta suç sayılsın. . insanın bütün kontroluve idaresi kafadadır hem. kafaya vurmak enaşağlıyıcı. harekettir. kabahat. insanlarımızda. adam. hakaretler. ediyor . daha hala onun mekanına gidiyorlar. bilmem anlatabildimmi. . okuyanlara arzederim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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para için esnaflarda şaklavan oluk geleceğin esnaf modelleri digital çağda insanlar video manyağı olacak dansöz gibi oynayacaklar bu pis adamın köftelerini yiyende varmı acabaCevap Yaz Yayından Kaldır
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bu adam çok güzel dayak yiyecek. . . . çok azdıCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Maşallah adam zamanla yarışıyor vakit nakitdir. Deli görmesem tamam anlarım bu adam çok akıllı bizim insanımızda adamı inceliyor herkez oynuyor rolünüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır