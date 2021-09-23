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Müzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Müzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti

Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.

Jehan Barbur'un uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden annesi Müryel Barbur hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran ünlü müzisyen; 'Canımın parçası annem Hoşça kal… Uzun süredir verdiğimiz mücadele ruhunun bugün huzura kavuşmasıyla son buldu. Başka türlü bir uğurlama tercih ederdik. Fakat pandemi sebebiyle kilise ayini ve cenaze törenimiz sadece aile arasında olacaktır. Taziyelerinizi 25 Eylül saat 14: 30-20: 30 arası açık havada bir araya gelebilme imkanı sunduğundan, sevgili annemin İskenderun'daki kafesi Flör Cafe'de kabul edebileceğiz. Covid-19 sebebiyle aile evimiz taziyeye açık olamayacaktır. Son üç yıldır yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Bu acıdan uzak olmanız dileğimle. Jehan' mesajını paylaştı.

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Haber: Müzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti - Haberler Magazin
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