Müzisyen Feryal Öney ve oyuncu Hakkı Ergök "Şişli'de Sanat Online" programına konuk oldu
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Müzisyen Feryal Öney ve oyuncu Hakkı Ergök "Şişli'de Sanat Online" programına konuk oldu

07.03.2021 00:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 00:14
Müzisyen Feryal Öney ve oyuncu Hakkı Ergök

Oyuncu Hakkı Ergök ve müzisyen Feryal Öney, Şişli Belediyesinin "Şişli'de Sanat Online" programına konuk oldu.

Oyuncu Hakkı Ergök ve müzisyen Feryal Öney, Şişli Belediyesinin "Şişli'de Sanat Online" programına konuk oldu.

Belediyenin YouTube kanalından çevrim içi yayınlanan programı, Bay J adıyla bilinen radyocu Jerfi Benveniste yönetti.

Ergök, salgından önce Orhan Veli Kanık'ın şiirleriyle hayatını anlattığı bir oyun hazırladıklarını dile getirerek, 1 Haziran'da kısıtlamaların kalkmasıyla oyunu sahneleyebildiklerini aktardı.

Gençlere yönelik bir oyun yazdığı için onların dünyasını tanımaya çalıştığını söyleyen Ergök, "Kendilerine has bir dil oluşturmuşlar açıkçası anlamakta zorlanıyorum. ya vazgeçeceğim ya da öğreneceğim bu süreçte. Ama her halükarda gençlerin bize değil, bizim gençlere uyum sağlamamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Feryal Öney ise sanat hayatı boyunca bir okuyucu olmayı tercih ettiğini belirterek, "Yaş biraz ilerledikçe, herhalde bir şeyler birikmiştir. 'Söz de yazmak lazım' diye düşünüyorsunuz. Yeni bir çaba olarak, söz yazmaya çalışıyorum diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Öney, programda aralarında "Hata Benim", "Yanıyorum Yanıyorum", "Ben Kendimi Gülün Dibinde Buldum", "Sevgi Kuşun Kanadında" ve "Aynalı Körük"ün bulunduğu birçok eser seslendirdi.

Programın yarınki bölümünde ise müzisyenler Nilipek ve Can Kazaz'a, tiyatrocu ve yönetmen Mehmet Esen eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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