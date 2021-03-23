Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti
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Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti

23.03.2021 17:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:43
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti

Müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın 69 yaşındaki babası Celal Filiz, Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, hayatını kaybetti.

Ölümü ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratan Filiz, yarın Edirne'de merkeze bağlı Ekmekçi köyünde toprağa verilecek.

Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti
Celal Filiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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