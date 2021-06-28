Müzik yasağı kalktı mı? 2021 müzik yasağı iptal mi edildi? Saat 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor mu?

Müzik yasağı kaldırıldı mı merak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam normalleşmenin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası 'Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.' açıklamasında bulundu. Bunun ardından müzik yasağı kalkacak mı, yasak kalktı mı merak edildi. Müzik yasağı iptal mi olacak? Müzik yasağı devam ediyor mu?

Ankara Barosu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Barodan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genelgedeki ilgili maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Hatırlanacağı üzere karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Haziran'da yapılan Kabine sonrası duyurulmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Peki, Müzik yasağı kalktı mı? 2021 müzik yasağı iptal mi edildi? Saat 12'den sonra müzik yasağı devam ediyor mu?

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran'da yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili alınan yeni kararları duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasında sarf ettiği "Müzikle ilgili sınırlamayı 24.00'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" sözleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu politikacılar ile sanatçılar, oyuncular, şarkıcılar "#kusurabakıyoruz" etiketi altında müzik yasağına tepki göstermişti.

KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NEYDİ?

- 1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kaldırılıyor.

- Müzikle ilgili sınırlama 24.00'e çekiliyor.

- Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Ankara Barosu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı. Barodan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, genelgedeki ilgili maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğuna vurgu yapıldı. Hatırlanacağı üzere karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 21 Haziran'da yapılan Kabine sonrası duyurulmuş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Ankara Barosu, pandemi tedbirleri kapsamında alınan saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı.

"ANAYASA'YA AYKIRIDIR"

Ankara Barosu Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Sanatın ve sanatçının korunması Anayasamızın 64. maddesi uyarınca devletin yükümlülüğündedir. Genelgeler ile Anayasa'ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir. Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı'nın saat 24:00'den sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay'da dava açılmıştır" denildi.